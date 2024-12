Mehrere Tage nach der Ermordung eines Konzernchefs in New York haben die Fahnder am Montag einen Mann festgenommen, von dem sie sich Fortschritte bei der Aufklärung des Verbrechens erhoffen. Der 26-Jährige sei im US-Staat Pennsylvania wegen unerlaubten Schusswaffenbesitzes festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizeikommissarin Jessica Tisch mit. Er sei im Zusammenhang mit den Ermittlungen für die Fahnder von Interesse.