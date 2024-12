Weihnachtsshow-Skandal: Sido beleidigt 12-Jährige auf der Bühne

Voller Stolz und Aufregung steht das Mädchen neben Sido und zupft nervös an seinen Ärmeln. Dann stimmt der Rapper die erste Zeile von "Leise rieselt der Schnee" an und die Zwölfjährige schließt sich der Gesangeinlage ihres Idols an. Plötzlich bricht der Musiker ab, dreht sich zur Band und hakt nach: "Machst du da hinten grad irgendeinen Quatsch oder ist die ein bisschen kloppi?"

Das Mädchen sieht Sido beschämt an und lacht verlegen. Der Rapper lässt nicht locker: "Dafür kriegst du nichts von den Geschenken." Sie könne sich vom Merchandise-Stand zwei Sachen aussuchen, für ein hochwertiges Geschenk sei die "junge Frau nicht gut genug" gewesen, stellt der 44-Jährige vor dem Publikum in der Berliner Columbiahalle klar und wendet sich seinen Fans zu: "Ihr habt viel besser gesungen, ihr solltet alle ein Geschenk kriegen."

Kritik für Sidos Verhalten