Schnelles Geld: Mann verdient mit Nichtstun 74.000 Euro

2018 wurde der 41-jährige Büroangestellte entlassen. Sein ehemaliger Vorgesetzter habe Marimoto als "nuztlos" bezeichnet, denn er würde nichts beitragen, was für das Unternehmen von Vorteil wäre. Zudem hätte es laut dem Ex-Chef an Eigeninitiative gemangelt , erklärte Marimoto im Gespräch mit CNBC .

Seine angebliche Faulheit , die ihn einst den Job gekostet hat, ist nun Basis eines erfolgreichen Geschäftsmodells . In Japan hat er sich als der "Nichtstuer" einen Namen gemacht.

Kurz nach seiner Kündigung kam ihm eine zündende Idee. Er trat in den sozialen Medien als "Mann, der nichts tut" auf und bot sich als Begleiter verschiedener Aktivitäten an. Bis auf eine Ausnahme: Körperliche Nahe ausgeschlossen, denn Marimoto ist verheiratet und Familienvater.

Morimoto sitzt nur da oder steht daneben

Zwar begleitet der 41-Jährige die Menschen, die seine Dienste in Anspruch nehmen, macht aber nicht wirklich viel, außer schlicht und ergreifend anwesend zu sein. Kommt es beispielsweise bei einem Essen zu einer Unterhaltung mit seinem Gegenüber, so beschränkt er sich auf das Nötigste, nickt hin und wieder und hört in erster Linie zu.

"Es gibt viele Menschen, die jemanden brauchen, aber keine Erwartungen oder Bedingungen daran knüpfen möchten", erklärt er im Interview mit dem Nachrichtensender. Wer jedoch auf eine Gesprächstherapie hofft, ist bei dem Japaner an der falschen Adresse.