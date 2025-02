Unternehmen von Sebastian Kurz mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet

Durch ein weiteres Investment über 100 Millionen Dolllar steige der Wert des Unternehmens nunmehr auf 1,1 Milliarden Dollar. Der Unternehmenswert habe sich innerhalb von zwei Jahren somit verfünffacht.

Im Detail liest sich die Wertsteigerung wie folgt:

Der ersten Finanzierungsrunde 20 Millionen Dollar folgte im Herbst 2023 eine zweite mit weiteren 35 Millionen.

Nach k napp einem Jahr sei "Dream“ mit bereits 200 Millionen Dollar bewertet worden.

Mit der jetzigen Finanzierung durch Bain Capital (100 Millionen Dollar) sei die Milliardengrenze durchbrochen.

Als "Unicorn" wird ein Start-up bezeichnet, das eine Bewertung über eine Milliarde aufweist. Laut Aussendung hat sich "Dream" auf den "Schutz auf den Schutz kritischer Infrastruktur von Staaten und Industrieunternehmen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz spezialisiert und beschäftigt aktuell rund 150 Mitarbeiter am Hauptsitz in Tel Aviv sowie in Niederlassungen in Abu Dhabi und Wien".