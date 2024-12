Shirin David: Ihre Doku auf Netflix wird nun jetzt doch gefilmt

Die Rapperin Shirin David landete heuer mit "Bauch, Beine, Po" den Sommerhit des Jahres 2024. Wie so viele Stars ließ sich die 29-Jährige von einem TV-Team begleiten und ihre Erfolge dokumentieren. Stars und ihr Privatleben werden so der breiten Masse zugänglich – auf das wollte auch Shirin David nicht verzichten und sagte einer Netflix-Dokumentation zu. Dann kam alles anders als geplant.

Vergangenen Montag (2. Dezember) gab die Rapperin in einer Instagram-Story bekannt, dass es beim Dreh zu Problemen gekommen sei. Sehr viele Dinge seien "unprofessionell gelaufen", so die Künstlerin, der die Dreharbeiten mit dem ersten Team des Streamers scheinbar gar nicht gefielen. Nach einer ersten Sichtung des Rohmaterials, stand die Doku dann kurz vor dem Aus: "Ich hab gesagt: 'Wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht'" , ließ sie ihre Instagram-Community wissen. Die Begleitung des Film-Teams während stressiger Situationen sei eine enorme Herausforderung gewesen.

Das Projekt könnte jetzt aber nun doch zustande kommen, wie der Streamer und Shirin David selbst verlautbaren ließen. "Wir können bestätigen, dass die Dreharbeiten laufen und wir freuen uns sehr auf die Veröffentlichung der Doku , die weiterhin für 2025 geplant ist", bestätigte eine Sprecherin von Netflix gegenüber "spot on news". "Shirin David, die erfolgreichste Rapperin Deutschlands, geht zum ersten Mal auf Tour. Wir begleiten sie ein Jahr lang hautnah bei der größten Herausforderung ihrer Karriere", heißt es in der Ankündigung des Streamers. Die vergangene Tour von Shirin David wird aber vermutlich nicht zu sehen sein.

Shirin David selbst bestätigte die Fortsetzung der Doku auf Instagram: "Wir fangen wieder an, von vorne zu filmen" , so die Sängerin. Aber: Der Druck sei "extrem hoch". Nach dem Wechsel des kompletten Teams stünden sie derzeit bei Drehtag Nummer sechs.

Alles von vorne

"Ich bin sehr happy aktuell", ließ sie ihre Fans wissen. Es sei aber eine große Herausforderung, die Kontrolle aus der Hand zu geben: "Ich habe kein Schnittrecht", erklärt Shirin David weiter. Das sei für die Sängerin ungewohnt: "Darauf muss man sich einlassen können." Sie wisse genau, wie sie sich sehen will: "Ich muss lernen, zu vertrauen. Es ist verdammt intim", so die 29-Jährige. Die Produktion sei aber auf jeden Fall am laufen. Fans müssen sich noch ein wenig gedulden.