Pitt-Jolie-Tochter: Dieses außergewöhnliche Talent hat Shiloh

In einem neuen Clip auf TikTok mit der Unterschrift "Eine andere" zeigt sie ihr bislang verstecktes Talent. Im renommierten Tanzstudio Millennium Dance Complex Los Angeles performte sie eine Hip-Hop-Choreografie zum Song „APT.“ von Bruno Mars (39) und Rosé (27) und sorgte für kollektives Staunen. Das Video hat bereits 5,5 Millionen Aufrufe gesammelt.

Unterstützung von der Familie

Schon vor zwei Jahren bestätigte eine Quelle gegenüber US Weekly, dass Shiloh von ihren Eltern in all ihren Interessen unterstützt wird. „Brad und Angie sind beide sehr stolz. Sie hätten kein Problem damit, wenn sie eine professionelle Karriere anstreben möchte, aber sie drängen sie auf keinen Fall dazu“, erklärte der Insider.