Seit ihrer Kindheit leidet TV-Star Shania Geiss unter Panikattacken . Diese verschwanden zwischenzeitlich, kehrten jedoch vor etwa einem Jahr in verstärkter Form zurück. Typische Symptome wie Schweißausbrüche, Herzrasen und Schwindel beeinträchtigen mittlerweile ihren Alltag erheblich.

"Ich habe Angst, rauszugehen. Mir wird innerlich eiskalt," schilderte die 20-Jährige nun erstmals in einer neuen Doppelfolge ihrer Reality-Doku "Die Geissens". Insbesondere in geschlossenen Räumen wie Clubs empfindet sie Klaustrophobie, weshalb sie solche Orte meidet. Ihr Alltag sei dadurch extrem eingeschränkt, erzählte sie weiter.

Auch Davina Geiss leidet an chronischen Schmerzen

Auch Shanias ältere Schwester Davina hat gesundheitliche Probleme. Sie leidet unter chronischen Bauchschmerzen und einer starken Angst vor Krankheiten. Ihre Beschwerden begannen mit einer schweren Lungenentzündung, die sie ohne die Unterstützung ihrer Familie in Monaco durchstehen musste. "Wenn einer von uns in Monaco gewesen wäre, dann wäre das alles nie so weit gekommen," erklärte Davina.