Mehr als 675.000 Menschen folgen Shania Geiss , der Tochter des Unternehmerpärchens Robert und Carmen Geiss, auf Instagram. Gemeinsam mit ihren Eltern und Schwester Davina tritt sie in der Reality-TV-Show ihrer Familie auf. Die Sendung gibt einen Einblick in den luxuriösen Alltag und den Lifestyle der Deutschen. In der aktuellen Folge wird auch über einen potenziellen Schwarm von Shania gesprochen.

Ist dieser Rennfahrer ihr neuer Freund?

In der letzten Ausgabe möchte die Geiss-Familie den Formel-1-Grand-Prix in Abu Dhabi besuchen, was vor allem für Shania für Freude sorgt. Der Unternehmer-Sprössling hat an dem Rennfahrer Ollie Bearman Gefallen gefunden, da sie laut Mutter Carmen schon mehrmals erwähnt hatte, dass sie den Sportler hübsch finde.