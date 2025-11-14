Davina Geiss (22) hatte Brust-OP: Mutter Carmen bestätigt Eingriff

Über eine halbe Million Menschen folgen TV-Star und Influencerin Davina Geiss (22) auf Instagram. Einigen Fans will schon länger aufgefallen sein, dass sich der "Die Geissens"-Star optisch verändert hat. Jetzt ist klar: Die 22-Jährige hat sich einer Brust-OP unterzogen.

Carmen Geiss bestätigt Eingriff ihrer Tochter Ihre Mutter Carmen Geiss hat die Gerüchte inzwischen gegenüber der Bild-Zeitung bestätigt: "Sie hat das gemacht, das stimmt." Carmen berichtet, dass der Eingriff im engen Familienkreis beraten wurde – sie selbst, Davinas Vater Robert und auch Schwester Shania waren von Anfang an eingebunden. Und mehr noch: Carmen war sogar bei der Operation dabei.

"Sie war unglücklich mit ihrer Brust" Laut Carmen fühlte sich Davina vorher unwohl mit ihrer Brustgröße: "Sie war nicht glücklich mit ihrer Brust, die war zu klein". Die Mutter bezeichnet den Eingriff als "ganz normale" Schönheits-OP und betonte, wie wichtig der offene Dialog in der Familie gewesen sei. "Mit 22 Jahren muss ich ja gar nicht einverstanden sein … aber wir haben offen über Vor- und Nachteile gesprochen", berichtete Geiss.

Neue Nase: Davina Geiss hat sich unters Messer gelegt Doch dies war nicht ihre erste Schönheitsoperation: Davina Geiss hat sich erst kürzlich ihre Nase verkleinern sowie ihre Nasenscheidewand begradigen (um besser Luft zu bekommen) lassen. Auch bei diesem Eingriff erklärte Carmen Geiss, dass ihre Tochter schon einige Jahre über eine Nasen-Operation nachdachte. Über die möglichen Nebenwirkungen habe sich auch mit der 22-Jährigen gesprochen: "Ich habe mit Davina darüber geredet, und ich weiß, wie wichtig ihr dieses Thema ist. Darum werde ich meine Tochter in allem unterstützen." Bei dieser OP war jedoch nicht die gesamte Familie informiert.

Heimliche Nasen-OP: So reagierte Robert Geiss Nach der heimlichen OP-Aktion am Bodensee ging es für Davina, Schwester Shania und Mama Carmen wieder zurück nach Monaco. Dort erwartete sie bereits Familienoberhaupt Robert, der überraschend entspannt blieb, als er die neue Nase seiner Tochter zu Gesicht bekam: "Es war ja abzusehen, sie wollte es sowieso irgendwann machen. Am Ende bin ich froh, dass ich nicht involviert war."

Botox-Behandlung Doch das war nicht alles, denn im RTL-Interview mit "Exclusiv – Weekend" gestand Davina vor laufender Kamera - und unter dem entsetzten Blick ihrer Mutter -, dass sie sich bereits Botox in die Stirn spritzen ließ. "Ist ja gar nicht schlimm", meinte sie mit einem Grinsen.

Nase, Lippen und Zähne neu? Im Vorher-Nachher-Vergleich könnte man meinen, der TV-Star habe sich nicht nur die Nase operativ verkleinern, sondern auch die Lippen aufspritzen und Veneers (Keramik-Verblendschalen, welche die Zähne weißer und gerader erscheinen lassen) einsetzen lassen. In einem TikTok-Video vom 6. November 2024 präsentiert sie stolz ihr Gesichtsprofil und ihre strahlend weißen Zähne:

Im Vergleich zu einer Aufnahme von Anfang 2024 wirken Nase, Lippen und noch natürlicher:

Ein Foto von 2022 zeigt ihre natürliche Nasenform vor der Nasen-Operation: