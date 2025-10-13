In der spanischen Ortschaft Javalí Viejo ertönte mitten in der Nacht stundenlang die spanische Version des Geburtstagslieds "Happy Birthday" lautstark über die Lautsprecher einer Schule. Verunsicherte und schlaflose Anwohner wussten sich nicht mehr anders zu helfen und verständigten die Feuerwehr. Schließlich konnte sogar ein Unfall nicht ausgeschlossen werden.

Kinderlied schallte über Stunden aus Lautsprechern Wie Einsatzkräfte berichten, wurden sie gegen 4:30 Uhr morgens zu einer Schule gerufen, nachdem seit 23 Uhr ununterbrochen ein von Kindern gesungenes Geburtstagslied durch die Straßen des Viertels hallte. Videoaufnahmen zeigen, wie sich Feuerwehrmänner mit Helmlampen der stockfinsteren Schule nähern, um der Ursache der Musik auf den Grund gehen.

"Szene war surreal" Wie Metro.co.uk berichtet, behandelte die Feuerwehr den Einsatz als Notfall, "aber ehrlich gesagt haben wir schon von Anfang an gelacht", so einer der Feuerwehrmänner. Die Szenerie wirkte dabei fast unheimliches: "Als wir das Gebäude betraten, war es, als würde man in eine stockdunkle Geburtstagsparty stolpern – die Szene war wirklich surreal", erinnert sich Feuerwehrmann Paco.

Was war die Ursache der Lärmbelästigung? Zunächst versuchten die Einsatzkräfte, den Ton über den Schulcomputer abzuschalten – allerdings ohne Erfolg. Schließlich musste die Feuerwehr die Musik "von außen unterbrechen." In einem Beitrag auf X (vormals Twitter) ließ die lokale Feuerwehr mit einem Augenzwinkern verlauten: "Wir wollten niemandem den Geburtstag vermiesen, aber … 4:30 Uhr morgens ist vielleicht nicht ganz der richtige Zeitpunkt!" Noch ist unklar, ob die Lautsprecheranlage eine Fehlfunktion hatte oder ob sich jemand einen Scherz erlaubt hatte.