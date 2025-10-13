Im Rahmen der ExpoQuinari – der Landwirtschafts- und Viehzuchtmesse im brasilianischen Bundesstaat Acre – kam es zu einem Unfall, der die Messebesucher in Atem hielt. Ein Mann und eine Frau, die sich ein Ticket für eine Fahrt in einem Riesenrad auf dem Messegelände gekauft hatten, entgingen nur knapp einer Tragödie: Während der Fahrt brach plötzlich die Sitzschaukel.

Mann fiel aus Gondel und klammerte sich an Riesenrad Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt die dramatischen Szenen. Wie das brasilianische Online-Nachrichtenportal Roma News berichtet, wurde die Frau vom Rettungsdienst geborgen und medizinisch versorgt. Der Mann klammerte sich nach dem Sturz verzweifelt an die Metallkonstruktion des Riesenrades und wartete auf die Feuerwehr.

Offenbar haben die Verantwortlichen den Unfall nicht unverzüglich bemerkt, denn das Fahrgeschäft drehte noch eine weitere Runde während der Mann im Gerüst hing, bevor es schließlich zum Stillstand kam.