Am Samstagnachmittag kam es am beliebten Huntington Beach im Süden Kaliforniens im Rahmen des Auto-Events "Cars N' Copters" zu dramatischen Szenen. Ein Hubschrauber geriet außer Kontrolle und stürzte vor den Augen zahlreicher Strandbesucher ab.

Wie CBS News berichtet wurden zwei Insassen und drei Passanten – darunter ein Kind – dabei verletzt. Aufnahmen des Unfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.