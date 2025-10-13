Hubschrauber bei Badestrand abgestürzt: Kind unter den Verletzten
Am Samstagnachmittag kam es am beliebten Huntington Beach im Süden Kaliforniens im Rahmen des Auto-Events "Cars N' Copters" zu dramatischen Szenen. Ein Hubschrauber geriet außer Kontrolle und stürzte vor den Augen zahlreicher Strandbesucher ab.
Wie CBS News berichtet wurden zwei Insassen und drei Passanten – darunter ein Kind – dabei verletzt. Aufnahmen des Unfalls verbreiteten sich rasch in den sozialen Medien.
Video zeigt dramatischen Unfall
Auf dem Video ist zu sehen, wie sich der Helikopter plötzlich unkontrolliert in der Luft mehrfach dreht, bevor er in mehrere Palmen und schließlich auf den Treppenaufgang eines Gebäudes kracht. Ein Mann auf der Treppe kann sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen. Schockierte Passanten eilen zum Unglücksort herbei.
Fünf Verletzte nach Hubschrauberabsturz
Laut Angaben der Feuerwehr Huntington Beach wurden zwei verletzte Insassen aus dem Wrack geborgen und unverzüglich ins Krankenhaus gebracht. Zudem erlitten drei Passanten, darunter ein Kind, Verletzungen und mussten ebenso medizinisch versorgt werden.
Über den aktuellen Gesundheitszustand der Betroffenen liegen bisher keine Informationen vor. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Unfallort blieb für mehrere Stunden gesperrt.
