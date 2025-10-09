Zwei Hubschrauber über Horn: Schwerer Verkehrsunfall auf der B4
Nach einem frontalen Zusammenstoß sind mehrere Einsatzkräfte ausgerückt. Drei Personen wurden schwer verletzt.
Wie das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr gegenüber dem KURIER bestätigt haben, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schwer Verkehrsunfall. Bei dem frontalen Zusammenstoß auf der B4 bei Harmannsdorf (Bezirk Horn) sollen sich drei Menschen gravierende Verletzungen zugezogen haben.
Derzeit befinden sich etwa sechs Rettungsmittel und zwei ÖAMTC-Hubschrauber inklusive Notarzt im Einsatz. Genaueres ist bisher nicht bekannt.
Kommentare