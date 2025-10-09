Zwei Hubschrauber über Horn: Schwerer Verkehrsunfall auf der B4

Wie das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr gegenüber dem KURIER bestätigt haben, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schwer Verkehrsunfall. Bei dem frontalen Zusammenstoß auf der B4 bei Harmannsdorf (Bezirk Horn) sollen sich drei Menschen gravierende Verletzungen zugezogen haben.