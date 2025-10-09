Niederösterreich

Zwei Hubschrauber über Horn: Schwerer Verkehrsunfall auf der B4

Ein gelber Rettungshubschrauber des ADAC fliegt vor blauem Himmel.
Nach einem frontalen Zusammenstoß sind mehrere Einsatzkräfte ausgerückt. Drei Personen wurden schwer verletzt.
09.10.25, 15:35
Kommentare

Wie das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr gegenüber dem KURIER bestätigt haben, kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schwer Verkehrsunfall. Bei dem frontalen Zusammenstoß auf der B4 bei Harmannsdorf (Bezirk Horn) sollen sich drei Menschen gravierende Verletzungen zugezogen haben.

Verfolgungsjagd in NÖ: Biker rasten Polizei mit 200 km/h davon

Derzeit befinden sich etwa sechs Rettungsmittel und zwei ÖAMTC-Hubschrauber inklusive Notarzt im Einsatz. Genaueres ist bisher nicht bekannt.

Mehr zum Thema

Horn
(kurier.at, kle)  | 

Kommentare