Verfolgungsjagd in NÖ: Biker rasten Polizei mit 200 km/h davon

Zwei Verkehrsrowdys mit Motorrädern haben am Dienstag der Polizei im südlichen Niederösterreich eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Mit Tempo 200 versuchten sie auf der Neunkirchner Allee bei St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) einer Verkehrsstreife zu entkommen.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, als die beiden Biker plötzlich auf 200 km/h beschleunigten und in Richtung Wiener Neustadt davon rasten. Über Funk wurden die Polizei in Wiener Neustadt über die halsbrecherische Irrfahrt informiert. Eine Polizeistreife versuchte die beiden Motorradfahrer bei der Stadteinfahrt von Wiener Neustadt auf Höhe Metro-Markt abzufangen, was jedoch nicht gelang. Die Rowdys trennten sich und rasten in verschiedene Richtungen weiter. Einer der beiden Biker wurde in Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) verfolgt, als er mit 140 Sachen durch eine 30er-Zone donnerte.