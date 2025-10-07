Tragödie in NÖ: 50-Jähriger tot in Montagegrube gefunden
Ein tragisches Unglück hat sich am Montag in Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten ereignet. Nun trauert die Region um einen 50-Jährigen, für den jede Hilfe zu spät kam.
Gegen Mittag wurden Feuerwehr, Notarzt und Polizei zu einem Haus in Kirchberg gerufen. Kurz zuvor hatten Angehörige einen Mann entdeckt, der KURIER-Informationen zufolge regungslos in einer Montagegrube lag.
Nachbar nahm Gasgeruch wahr
Auch ein Nachbar wollte laut Polizei zu Hilfe eilen, konnte jedoch nicht eingreifen, da er einen starken Gasgeruch wahrnahm.
Die Feuerwehrleute mussten sich schließlich mit Atemschutzgeräten ausrüsten, um zur Unglücksstelle zu gelangen. Doch sie konnten dem Mostviertler nicht mehr helfen – Reanimationsversuche blieben erfolglos.
Ermittlungen sind abgeschlossen
Laut Polizei dürfte in der Grube tatsächlich Gas ausgetreten sein, was vermutlich zu dem tragischen Vorfall führte. Die Ermittlungen der Polizei sind inzwischen abgeschlossen, heißt es.
