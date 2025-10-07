Bezirk St. Pölten

Tragödie in NÖ: 50-Jähriger tot in Montagegrube gefunden

Notarzt
In Kirchberg an der Pielach kam es am Montag zu einem schrecklichen Vorfall. Für den Mann gab es keine Rettung mehr.
Von Johannes Weichhart
07.10.25, 10:40
Kommentare

Ein tragisches Unglück hat sich am Montag in Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten ereignet. Nun trauert die Region um einen 50-Jährigen, für den jede Hilfe zu spät kam.

Von Alkolenker gerammt: Spendenaufruf nach Tod einer jungen Bikerin

Gegen Mittag wurden Feuerwehr, Notarzt und Polizei zu einem Haus in Kirchberg gerufen. Kurz zuvor hatten Angehörige einen Mann entdeckt, der KURIER-Informationen zufolge regungslos in einer Montagegrube lag. 

Nachbar nahm Gasgeruch wahr 

Auch ein Nachbar wollte laut Polizei zu Hilfe eilen, konnte jedoch nicht eingreifen, da er einen starken Gasgeruch wahrnahm.

Landkrimi um tote Greifvögel in NÖ: 87-jähriger Jäger streitet alles ab

Die Feuerwehrleute mussten sich schließlich mit Atemschutzgeräten ausrüsten, um zur Unglücksstelle zu gelangen. Doch sie konnten dem Mostviertler nicht mehr helfen – Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Ermittlungen sind abgeschlossen

Laut Polizei dürfte in der Grube tatsächlich Gas ausgetreten sein, was vermutlich zu dem tragischen Vorfall führte. Die Ermittlungen der Polizei sind inzwischen abgeschlossen, heißt es.

(kurier.at)  | 

Kommentare