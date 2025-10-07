Tragödie in NÖ: 50-Jähriger tot in Montagegrube gefunden

Ein tragisches Unglück hat sich am Montag in Kirchberg an der Pielach im Bezirk St. Pölten ereignet. Nun trauert die Region um einen 50-Jährigen, für den jede Hilfe zu spät kam.

Gegen Mittag wurden Feuerwehr, Notarzt und Polizei zu einem Haus in Kirchberg gerufen. Kurz zuvor hatten Angehörige einen Mann entdeckt, der KURIER-Informationen zufolge regungslos in einer Montagegrube lag.

Nachbar nahm Gasgeruch wahr

Auch ein Nachbar wollte laut Polizei zu Hilfe eilen, konnte jedoch nicht eingreifen, da er einen starken Gasgeruch wahrnahm.