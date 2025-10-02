Landkrimi um tote Greifvögel in NÖ: 87-jähriger Jäger streitet alles ab

"Ich bin“, sagt der Angeklagte, der mit den Tränen kämpft, „ja nur ein einfacher Bauer.“ Und ein Jäger, wie er am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten erzählt.

87 Jahre ist der Mann aus dem Bezirk St. Pölten-Land alt, der im vergangenen Sommer angeklagt wurde. Er soll, so der Verdacht der Staatsanwaltschaft, einen Kaiseradler und mehrere Rohrweihen vergiftet haben. "Jäger der alten Schule" Die Polizei fand auf einem Feld einige Kadaver, vom Kaiseradler fehlt nach wie vor jede Spur. Der Täter aber soll der 87-Jährige sein, der mit dem verbotenen Pestizid Carbofuran die Tiere getötet haben soll. Das Gift befand sich in Eiern, die auf einem Feld ausgelegt waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LKA NÖ Eier waren mit Gift präpariert

Doch mit alledem will der Angeklagte nichts zu tun haben. Er, den Kollegen als „Jäger der alten Schule“ bezeichnen, kenne nicht einmal das Gift Carbofuran. Tatsächlich ist die Beweislage gegen den Niederösterreicher dünn. Aber wie kamen die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich überhaupt auf den passionierten Jäger? Das hat mit zwei Vorfällen zu tun: Am 19. Mai, bevor der Pensionist zu einem Termin nach Krems musste, fuhr er über Felder im Raum St. Pölten. Dort habe er auf einem Feldweg plötzlich ein „Ding“ gesehen. „Weil ich will, dass es auf und neben den Feldern ordentlich ist, bin ich ausgestiegen und habe es aufgehoben.“ Er betont, dass er nicht gewusst habe, was dieses kleine, braune Gerät gewesen sei.