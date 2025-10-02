Spendenaufruf in NÖ: Unfall-Kater Aelfric kämpft sich zurück ins Leben

Ein schwer verletzter Scottish Fold-Kater hat im Tierheim St. Pölten eine zweite Chance bekommen – doch die Kosten für seine Rettung übersteigen die Möglichkeiten der Tierschützer bei Weitem.

Am 27. August wurde Kater Aelfric schwer verletzt ins Tierheim gebracht. Der junge Kater dürfte nur knapp einen Zusammenstoß mit einem Auto überlebt haben. Mit einem komplizierten Oberschenkelbruch und in traumatisiertem Zustand musste er sofort in die Tierklinik eingeliefert werden.

Strikte Boxenruhe angeordnet

„Der Eingriff war sehr aufwendig und dauerte mehrere Stunden“, berichtet das Tierheim. Mithilfe einer Metallplatte konnte der gebrochene Oberschenkelknochen stabilisiert werden. Nun stehen für Aelfric mindestens sechs Wochen strikte Boxenruhe, regelmäßige Kontrolluntersuchungen und tägliche Physiotherapie auf dem Programm.