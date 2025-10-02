Niederösterreich

Spendenaufruf in NÖ: Unfall-Kater Aelfric kämpft sich zurück ins Leben

Aelfric konnte nur eine aufwendige Operation retten. Jetzt bittet das Tierheim St. Pölten um Spenden.
Von Johannes Weichhart
02.10.25, 11:29
Ein schwer verletzter Scottish Fold-Kater hat im Tierheim St. Pölten eine zweite Chance bekommen – doch die Kosten für seine Rettung übersteigen die Möglichkeiten der Tierschützer bei Weitem.

Am 27. August wurde Kater Aelfric schwer verletzt ins Tierheim gebracht. Der junge Kater dürfte nur knapp einen Zusammenstoß mit einem Auto überlebt haben. Mit einem komplizierten Oberschenkelbruch und in traumatisiertem Zustand musste er sofort in die Tierklinik eingeliefert werden.

Strikte Boxenruhe angeordnet

„Der Eingriff war sehr aufwendig und dauerte mehrere Stunden“, berichtet das Tierheim. Mithilfe einer Metallplatte konnte der gebrochene Oberschenkelknochen stabilisiert werden. Nun stehen für Aelfric mindestens sechs Wochen strikte Boxenruhe, regelmäßige Kontrolluntersuchungen und tägliche Physiotherapie auf dem Programm.

Das Tier erlitt einen komplizierten Oberschenkelbruch

Die Behandlungskosten belaufen sich auf über 2.000 Euro – eine enorme finanzielle Belastung für das Tierheim. Deshalb bitten die Mitarbeiter dringend um Unterstützung.

Spenden sind unter dem Kennwort »Unfall-Kater Aelfric« entweder über PayPal oder direkt auf das Konto IBAN: AT20 2025 6000 0061 6193
möglich.

