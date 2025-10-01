Lehrer-Theater Logomotiv bringt Agatha Christie nach St. Pölten

Ein legendärer Zug, ein unerwarteter Mord und ein Detektiv mit messerscharfem Verstand: Die Theatergruppe Logomotiv der BASOP-BAfEP St. Pölten lädt heuer zu einer besonders spannenden Reise ein. Auf dem Spielplan steht niemand Geringerer als Agatha Christies Klassiker „Mord im Orient-Express“ , in einer Bühnenfassung von Ken Ludwig .

Das Publikum darf sich auf ein großes Krimivergnügen freuen. Denn Hercule Poirot, der weltberühmte belgische Meisterdetektiv, begibt sich im luxuriösen Orient-Express auf eine Fahrt voller Geheimnisse, verdächtiger Reisender und eines ungeklärten Mordfalls. Und natürlich bleibt der Zug – ganz stilecht – im Schnee stecken.

Handgemachte Kostüme

Für die mittlerweile zehnte Produktion der beliebten Lehrer-Theatergruppe haben sich die Mitwirkenden ein besonderes Stück ausgesucht. Neben Spannung verspricht die Inszenierung auch Humor, Musik und nostalgisches Flair. Ein optisches Highlight bilden die handgemachten Kostüme von Reinhard Obsil, die die 1930er-Jahre wiederaufleben lassen.