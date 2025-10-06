Vor 500 Livestream-Zuschauern: Kletter-Star (23) stürzt in den Tod
Der US-Amerikaner Balin Miller (23) war als leidenschaftlicher Kletterer und Extremsportler in der Szene bekannt. Viele seiner Touren dokumentierte er per TikTok-Livestream, wo zahlreiche Fans seine spektakulären Aufstiege und Echtzeit verfolgen konnten. Doch sein letztes Abenteuer endete tragisch: Beim Abstieg vom legendären El Capitan im Yosemite-Nationalpark (Kalifornien) stürzte Miller in den Tod. Rund 500 Livestream-Zuschauer wurden Zeugen des Unglücks.
Warum ist Miller abgestürzt?
Das vielversprechende Kletter-Talent war in den sozialen Medien auch als "Orange Tent Guy" bekannt – eine Anspielung auf sein auffällig orangefarbenen Schlafzelts, wie Men's Journal berichtet. Was genau zu dem tödlichen Unfall am 1. Oktober führte, ist bislang noch unklar.
Millers Bruder Dylan erklärte gegenüber AFP, dass sich der 23-Jährige selbst mit einem Seil gesichert hatte. Er vermutete, sein Bruder sei beim Hochziehen seiner Ausrüstung möglicherweise abgestürzt, weil die Sicherung in diesem Moment versagt haben könnte.
Millers Mutter, Jeanine Girard-Moorman, bestätigte gegenüber Associated Press den Tod ihres Sohnes, der bereits seit seiner Kindheit leidenschaftlich gerne kletterte. Auf Facebook verabschiedete sich die Frau in einem bewegenden Video-Beitrag und veröffentlichte ein herzergreifendes Statement:
"Mit schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass mein unglaublicher Sohn Balin Miller heute bei einem Kletterunfall gestorben ist. Mein Herz ist in tausend Stücke zersplittert. Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll ... Ich liebe ihn so sehr ❤️❤️❤️"
