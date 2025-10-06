Warum ist Miller abgestürzt?

Das vielversprechende Kletter-Talent war in den sozialen Medien auch als "Orange Tent Guy" bekannt – eine Anspielung auf sein auffällig orangefarbenen Schlafzelts, wie Men's Journal berichtet. Was genau zu dem tödlichen Unfall am 1. Oktober führte, ist bislang noch unklar.

Millers Bruder Dylan erklärte gegenüber AFP, dass sich der 23-Jährige selbst mit einem Seil gesichert hatte. Er vermutete, sein Bruder sei beim Hochziehen seiner Ausrüstung möglicherweise abgestürzt, weil die Sicherung in diesem Moment versagt haben könnte.