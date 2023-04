Gesungene Glückwünsche: Welcher Geburtstagssong selbst Geburtstag feiert

Vom guten Morgen zu Happy Birthday

Es gibt verschiedene Versionen, wie sich "Good Morning To All" später zu "Happy Birthday To You" wandelt. Die Songwriters Hall of Fame gibt an, das Lied der Schwestern sei 1924 ohne Genehmigung in einem Liederbuch erschienen. Darin habe Herausgeber Robert H. Coleman den Originaltitel und den Text der ersten Strophe verwendet, den Anfang der zweiten Strophe aber in "Happy Birthday To You" geändert.

Eine andere Version: Während einer Geburtstagsfeier für ihre Schwester soll Patty vorgeschlagen haben, den Liedtext in "Happy Birthday To You" zu ändern. Das behauptet die offizielle Geschichte des "Little Loomhouse", eines historischen Weberhauses in Louisville (US-Staat Kentucky) aus dem 19. Jahrhundert, wo die Feier stattfand.

Ohne den neuen Text wäre die Melodie wahrscheinlich nicht bekannt geworden, mutmaßt Rechtswissenschaftler Brauneis. Ab den 1920er-Jahren wurde der Song in mehreren Liederbüchern mit dem heute bekannten Text veröffentlicht. Bis 1935 sei das Stück zum Standard-Geburtstagslied geworden, erklärt Brauneis.