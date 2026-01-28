Neun Jahre lang hat Andrea Andrade gegen Darmkrebs gekämpft. Die junge Frau, die gerne bei Schönheitswettbewerben mitmachte, hat mehr als 20.000 Fans auf Instagram. Auf der Plattform teilte die US-Amerikanerin gerne Lifestyle-Content und zeigte sich trotz ihrer schweren Diagnose immer positiv. Doch jetzt verkündete ihr Ehemann Chris Wilson traurige Nachrichten: Andrade ist mit nur 35 Jahren an ihrer Krebserkrankung verstorben.

Schönheitskönigin stand trotz Krankheit auf der Bühne 2017 wurde Andrade mit Darmkrebs im dritten Stadium diagnostiziert. Die Ärzte gaben ihr eine Lebenserwartung von sechs Monate bis zwei Jahren. Wie The Fresno Bee berichtet, hielt die Erkrankung die junge Frau nicht davon ab, weiterhin bei Schönheitswettbewerben mitzumachen. Sie stand stolz auf der Bühne – auch mit ihrem Chemotherapie-Port. Bei einem Chemotherapie-Port handelt es sich um kleines Gerät, das unter der Haut eingesetzt wird und einen Zugang zur Blutbahn schafft, um beispielsweise Medikamente zu verabreichen.

Andrade konnte fünf Schönheitswettbewerbe für sich entscheiden und sich unter anderem die Titel Miss Westcoast (2018) und Miss Nuestra Belleza USA (2018) sichern. Auch ihr Ehemann Chris Wilson war von dem Selbstbewusstsein und der Positivität von Andrea Andrade begeistert. Er fragte sie nach einem Date und die beiden verliebten sich ineinander.

Acht Jahren lang war das Paar zusammen, zwei davon verheiratet. Doch knapp ein Jahrzehnt nach ihrer Diagnose ist Andrea Andrade verstorben.

Ehemann postet emotionales Statement Jetzt musste Wilson von seiner Ehefrau Abschied nehmen, die am 16. Jänner den Kampf gegen die Krebserkrankung verloren hat: "Meine ewige Liebe. Ich weiß, dass dies kein Abschied für immer ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Baby. Lege weiterhin deine himmlischen Armen um mich, ich liebe dich, meine Liebe 🪽", heißt es unter einem Instagram-Beitrag von Wilson. Darin sind mehrere Bilder und Videos mit seiner verstorbenen Frau zu sehen, die sie glücklich und unbeschwert zeigen.