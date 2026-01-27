Fatale Fehldiagnose in Linz: Frau wurde gesunde Gebärmutter entfernt

Einer jungen Frau soll im Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz die gesunde Gebärmutter entfernt worden sein, weil man fälschlicherweise von einem Tumor ausging, berichtet die APA.

Im Nachhinein habe sich herausgestellt, dass die Gewebeprobe im Labor kontaminiert worden sei, berichteten "Oberösterreichische Nachrichten" (OÖN), "Kronen Zeitung" und "News" am Dienstag. Demnach sei die Frau auch erst vier Wochen nach Bemerken des Fehlers darüber informiert worden.

Rascher OP-Termin im Sommer

Der etwa 30-jährigen Patientin wurde laut den Berichten im Sommer mitgeteilt, sie habe einen Tumor und müsse rasch operiert werden. Die Gebärmutter wurde entfernt. Als diese im Labor - wie routinemäßig üblich - noch einmal untersucht wurde, stellte sich heraus, dass es kein Tumorgewebe gab.

Die Probe war demnach durch die eines anderen Patienten kontaminiert worden und das Ergebnis deshalb fälschlicherweise positiv gewesen.