Keine Herztransplantationen in Linz: Antrag auf KUK-Zentrum abgelehnt

Wunsch und Initiative waren da, aber die Entscheidung fiel anders aus als erhofft : Am 31. März hat das Land Oberösterreich bei der Bundes-Zielsteuerungskommission (BZK) die Einrichtung eines Herztransplantationszentrums am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz beantragt.

Dem Ansinnen wird nun vor allem wegen der stark rückläufigen Zahl an Spenderherzen bzw. Herztransplantationen in Österreich derzeit nicht entsprochen. Neben den Zentren in Graz, Innsbruck und Wien besteht aus Sicht der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) aktuell kein Bedarf für ein viertes Zentrum in Österreich. Der Antrag wird derzeit nicht weiterverfolgt. Die schon bestehenden drei Zentren verfügen aus Sicht der GÖG über ausreichende Kapazitäten. Oberösterreich sei zudem transplantationsmedizinisch über bestehende Kooperationsmodelle gut versorgt.

Beteiligte enttäuscht

„Wir bedauern die Situation, das Kepler Universitätsklinikum nicht zu einem Herztransplantationszentrum zu entwickeln, verstehen und respektieren jedoch die fachliche Begründung dafür“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander, ÖVP.