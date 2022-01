Das geht ans Herz! Faustgroßes Organ mit vielen Funktionen

"Keine dramatische Knappheit"

Schweineherzen. Es gilt als ein Meilenstein auf dem Gebiet der Organtransplantation: Erstmals weltweit ist Anfang Jänner einem Menschen ein Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt worden. Der an einer lebensgefährlichen Herzkrankheit leidende 57-jährige Amerikaner habe das genetisch veränderte Organ nach einer Notzulassung bekommen, teilte das University of Maryland Medical Center in Baltimore mit.

Die Operation dauerte laut US-Medien acht Stunden, das transplantierte Herz habe seine Arbeit aufgenommen, mittlerweile ist der Patient nicht mehr an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Das Überleben über mehrere Tage zeige, dass das Team zumindest die gefährliche direkte Abstoßungsreaktion in den Griff bekommen habe, so Experten.

Die unmittelbare Notwendigkeit für die Transplantation von Schweineherzen sieht der Leiter des Universitären Herzzentrums OÖ, Andreas Zierer, nicht: „Bei uns gibt es eigentlich keine Organknappheit.“ Jeder Mensch ist in Österreich automatisch Organspender, wenn die Umstände passend sind. Außer man kümmert sich zu Lebzeiten darum, dass dem nicht so ist. Aufgrund dieser Regelung seien fast immer ausreichend Spenderorgane zur Verfügung. Das sei in anderen Ländern anders.