Die Nierentransplantation ist die häufigste Transplantation, wobei bei diesem Organ sowohl eine postmortale Spende als auch eine Lebendspende in Frage kommt. Ursachen, warum eine Nierenspende benötigt wird, sind Organschäden, ausgelöst durch Bluthochdruck, Diabetes, schwere Infektionen, angeborene Erkrankungen aber auch schwere Nebenwirkungen von Medikamenten.

Wartezeiten

Die Zahl der verfügbaren Spende-Organe ist in Österreich traditionell höher als in anderen Ländern, sie ist zuletzt allerdings deutlich zurückgegangen. Neben Bemühungen, diesen Trend zu stoppen, werden auch technologische Entwicklungen immer wichtiger, um mit der knappen Ressource Spende-Organ möglichst effizient umgehen zu können. 244 Patientinnen und Patienten warten derzeit in Innsbruck auf eine Nierentransplantation. Österreichweit sind es 659. Die durchschnittliche Wartezeit für eine Nierentransplantation in Innsbruck beträgt aktuell ca. 2,6 Jahre.

Wie viele?

"5.000 erfolgreich transplantierte Nieren – damit erreicht die Innsbrucker Universitätsklinik einen österreichweiten Meilenstein. Möglich wird das durch innovative Ansätze wie die Maschinenperfusion, gezielte Förderschwerpunkte und durch das Zusammenspiel von Wissenschaft und Praxis. Herzstück sind allerdings unsere hochspezialisierten Fachkräfte“, betont Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele.