Ein Video sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen und zeigt einen skurrilen Anblick: Im 1.-Klasse-Abteil einer S-Bahn von Essen nach Köln sitzen drei Hühner am Boden, gebettet auf Stroh. Was ist da passiert?

"Zug ähnelt Hühnerstall" In einer Meldung, die dem Spiegel vorliegt, heißt es: "Mehrere Hühner im Zug, der Zug wurde mit Stroh und Erde ausgestreut, sodass der Zug einem Hühnerstall ähnelt." Unbekannte hatten die Tiere im kleinen, durch eine Glastüre abgetrennten Abteil auf dem Boden ausgesetzt. Die drei Hennen sollen erst am Endbahnhof vom Zugpersonal bemerkt worden sein. Kurz darauf rückten Bundespolizei und Tierrettung an.

Fahrgäste filmten die Szene und veröffentlichten das Video auf TikTok, das binnen weniger Stunden bereits über 350.000 Aufrufe erzielte. Reaktion der Deutschen Bahn Auch die Deutsche Bahn reagierte in den sozialen Netzwerken humorvoll auf den Zwischenfall. Zu einem Bild der Hühner in der S-Bahn kommentierte sie mit einem Augenzwinkern: "Die Eier sind 1. Klasse". Auf dem Instagram-Account der Deutschen Bahn stellte man jedoch klar: "Sieht lustig aus, aber leider war für Huhn und alle anderen die Fahrt hiermit zu Ende – weil wir die Hühner in sichere Obhut und den Zug in die Reinigung bringen mussten. Einfach nicht nachmachen."