"Baby-Maschine": Erste Roboter-Geburt für 2026 angekündigt

In China entwickelt ein Tech-Startup den weltweit ersten humanoiden Roboter, der Babys austragen und gebären soll. Schon 2026 dürfte es zum Verkauf der "Roboter-Leihmütter" kommen.

Was kann die "Baby-Maschine"? Laut Dr. Zhang Qifeng, dem leitenden Forscher, soll der Roboter nicht nur Eizellen befruchten, sondern auch die komplette Schwangerschaft durchlaufen – von der Befruchtung bis zu den Wehen. Auf der Website des Unternehmens wird die Erfindung als Option für Menschen angeführt, die keine biologische Schwangerschaft erleben möchten oder können. So stehen etwa Frauen im Fokus, die Schwangerschaftsrisiken vermeiden möchten.

Test mit Lämmern war erfolgreich Der Roboter verfügt über eine künstliche Gebärmutter, die den Embryo über Schläuche mit Fruchtwasser und Nährstoffen versorgt. Dr. Zhang betont gegenüber DailyMail, dass die Technologie bereits ausgereift ist und nun nur noch in die Bauchhöhle des Roboters integriert werden muss. Frühere Tests mit Lämmern in sogenannten "Biobags" haben gezeigt, dass sich diese normal entwickeln, auch wenn sie in einer künstlichen Umgebung gepflegt werden.

Kostenpunkt: 13.000 Euro Der erste Prototyp soll 2026 marktreif sein und etwa 100.000 Yuan (rund 13.000 Euro) kosten. Dies ist deutlich günstiger als eine traditionelle Leihmutterschaft, die in den USA zwischen 100.000 und 200.000 US-Dollar kosten kann.

Zwischen Albtraum und Hoffnung Die Ankündigung löste in China bereits eine hitzige Debatte aus. Kritiker sehen einen ethischen Albtraum: Kinder würden ohne mütterliche Bindung geboren, und die Herkunft der Eizellen und Spermien sei unklar. Auf sozialen Netzwerken wie Weibo und Douyin äußerten Nutzer ihre Sorgen. "Ein Kind ohne Mutter? Das ist einfach unnatürlich", so ein Nutzer. "Wie sollen wir der nächsten Generation erklären, dass ihre Mutter ein Roboter ist?", entgegnet ein anderer.

Positive Stimmen sehen darin eine Chance, unfruchtbaren Paaren die Möglichkeit zu geben, Kinder zu bekommen und Frauen die körperliche Belastungen einer Schwangerschaft zu ersparen. "Wenn das funktioniert, ist es ein echter Segen für Paare, die sonst keine Kinder bekommen könnten", so ein Social Media-Nutzer.