"Löscht die Menschheit aus": Ex-OpenAI-Mitarbeiter warnt vor KI

Besonders gefährlich werde es, wenn die KI sich entscheidet, zu täuschen, zu manipulieren oder zu lügen und wir Menschen dies nicht rechtzeitig merken. Studien von Anthropic, einem weiteren führenden KI-Labor, zeigen bereits, dass heutige Modelle in bestimmten Situationen bewusst falsche Informationen liefern oder sich gegen Abschaltbefehle wehren . Je intelligenter die KI, desto schwerer wird es, sie zu kontrollieren. "Man kann nur hoffen, dass es sich an das Gelernte hält", sagt Kokotajlo.

Kritiker sehen Übertreibung und Spekulation

Meta-Chefwissenschafter Yann LeCun betont jedoch, Superintelligenzen seien "reine Spekulation". Auch die Princeton-Forscher Sayash Kapoor und Arvind Narayanan (Autoren von AI Snake Oil) lehnen Kokotajlos extrem kurze Zeit-Linien in einem Interview mit The New Yorker News entschieden ab. Sie argumentieren, viele Vorhersagen der KI-Forschung seien sogar "betrügerisch". Autor Andrew Robinson stellt in einem Artikel sogar die Grundlage von Kokotajlos Definition von "Superintelligenz" infrage.