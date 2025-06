Künstliche Intelligenz: Folgen den Worten auch Taten?

Europas große Chance

Josef Hochreiter sieht in der Industrialisierung der Künstlichen Intelligenz „Europas große Chance“, wie er im Interview mit dem KURIER OÖ (2. März 2025) betont hat. „Vor allem für die Ingenieurwissenschaften.“ Denn es gehe nun nicht mehr um die größten Modelle, „sondern die Modelle klug an die Firmen anzupassen. Das gibt uns die Chance, nochmals mitzuspielen. Ich sehe in Österreich das Problem, dass wir die KI nicht in die Firmen reinbekommen. Abteilungsleiter in den Unternehmen haben Angst, dass etwas Neues kommt, das sie nicht verstehen. Es gibt viel Widerstand. Österreich braucht ein Forschungszentrum, in dem Forscher und Firmen zusammenarbeiten.“

Hochreiter ist ein einsamer Rufer in der Wüste. Jahrelang hat er um mehr Geld für Rechnerkapazitäten und Personal gebeten. Vergeblich. Jene, die jetzt die große KI-Strategie ausrufen, müssen sich auch daran messen lassen, ob sie ihm die Mittel zur Verfügung stellen, die er für Forschung und Lehre braucht. Wachen die Schläfer auf?