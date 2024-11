Lipgloss Cinnamon Roll: Kann man Rhode in Österreich kaufen?

Erst vor wenigen Tagen wurde der neue Rhode-Lipgloss in der limitierten Zimtschnecken-Edition gelauncht und schon ist er ausverkauft . Lediglich auf die Warteliste kann man sich noch setzen lassen.

Anlässlich des Geburtstags der Markengründerin Hailey Bieber (28) am 22. November wurde ihre liebste Süßspeise in ein Lippenpflege-Produkt verwandelt. Entstanden ist der "Peptide Lip Tint Cinnamon Roll", der auf TikTok einen kleinen Hype in der Beauty-Szene ausgelöst hat.