Sie gehören zu den beeindruckendsten Bauwerken der Menschheitsgeschichte und sind nicht nur das älteste, sondern auch das einzig noch erhaltene der sieben Weltwunder der Antike. Die Pyramiden von Gizeh , die sich nahe Kairo in Ägypten befinden, dienten einst als Grabstätte der Pharaonen. Die Pyramiden geben bis heute Rätsel auf und sind seit Jahrhunderten beliebtes Forschungsfeld.

YouTuber entdeckt "zufällig" menschliche Überreste in Pyramiden

​Der Italiener Corrado Malanga von der Universität Pisa, der sich laut Daily Mail neben seiner akademischen Tätigkeit mit UFO-Forschung beschäftigt, und Filippo Biondi von der University of Strathclyde, der auf Radartechnik spezialisiert ist, wollen einen sensationellen Fund gemacht haben, den sie diese Woche in Italien vorgestellt haben.

Pyramiden in der Antarktis: Gab es eine Hochkultur im ewigen Eis?

In einer Pressemitteilung bezeichnete die Sprecherin des Projekts, Nicole Ciccolo, die Entdeckung als "bahnbrechend" und zeigte auf, dass sich unser Verständnis der archäologischen Erkundung sowie die Grenzen der Satellitendatenanalyse grundlegend verändern könnten.

Also doch: Forscher finden erstaunlich große Kammer in der Cheopspyramide

Experten äußern Bedenken

Experten zeigen sich jedoch skeptisch und stellen die Gültigkeit beziehungsweise das Ausmaß dieser Behauptungen infrage. Professor Lawrence Conyers, ein Radarspezialist an der Universität Denver, erklärte gegenüber Daily Mail, dass nicht möglich sei, mit der SAR-Technologie so tief in den Boden vorzudringen.

Die Vorstellung, unter den Pyramiden von Gizeh könne sich eine unterirdische Stadt befinden, hält Conyers, der sich intensiv mit Archäologie beschäftigt hat, für eine "eine große Übertreibung". Durchaus denkbar sei jedoch, dass es unter den Pyramiden kleinere Strukturen wie Schächte, Höhlen oder Kammern gibt.