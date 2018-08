Achtes Weltwunder in Südtirol

Ein erwartungsvolles Staunen erfasst den Besucher beim Betreten des Augustiner Chorherrenstiftes Neustift. Drei Kilometer nördlich von Brixen gelegen, ist es die größte Klosteranlage Tirols und ein bedeutendes spirituelles, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Von terrassenförmig angelegten Weinbergen umgeben liegt sie am Kreuzungspunkt zweier wichtiger Reise- und Pilgerrouten des alpinen Raums.

Vorbei an der festungsartigen runden Engelsburg betreten wir den ersten von insgesamt sieben Innenhöfen. Der Blick fällt auf den mit Fresken verzierten Wunderbrunnen. Bei der Erbauung des Klosters beginnend mit dem Jahr 1142 war man überzeugt, das achte Weltwunder geschaffen zu haben. Auf dem achteckigen Brunnen wurde daher neben den sieben antiken Weltwundern die Klosteranlage als achtes auf dem Brunnen dargestellt. Und das zurecht. Die Anlage ist einzigartig. Der Abt hat den Rang eines Bischofs und als Ordensoberen den Generalabt. Diese Funktion übt der Propst des oberösterreichischen Stiftes St. Florian, Johann Holzinger, aus. „Mehrere Male im Jahr besuche Ich Neustift. Für mich fängt hier der Süden an. Viele Treffen der Ordensmitglieder finden an diesem historischen Ort statt“, erzählt Holzinger.