Weihnachten: Die besten Podcasts für die Fahrt nach Hause

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet: Viele werden in den nächsten Tagen eine mehr oder weniger lange Reise antreten.

So oder so: Viele müssen wohl oder übel ein paar Stunden in Verkehrsmitteln verbringen. Und weil Streamingdienste wie Netflix auf dem Smartphone zwar möglich, aber im Hinblick auf die Bildschirmgröße und den fehlenden Komfort nicht wirklich empfehlenswert ist, bietet die Feiertags-Heimreise die perfekte Gelegenheit, um sich die Zeit mit einem Podcast zu vertreiben. Die folgenden Beispiele eignen sich wunderbar für ein weihnachtliches Binge-Listening.

Hotel Matze

Prinzipiell ist jede Zugfahrt einen Besuch im Hotel Matze wert. In dem Interview-Podcast spricht der ehemalige Virgina-Jetzt!-Bassist und Gründer des Blogs "Mit Vergnügen" Matze Hielscher mit bekannten Persönlichkeiten über Gott und die Welt. Mit Gästen wie Daria Daria, Trettmann, Hape Kerkeling oder sogar Angela Merkel ergeben sich spannende Gespräche, die oft über eine Stunde dauern.

Buchingers Tagebuch

Wer wissen will, was in letzter Zeit so bei Österreichs beliebtestem YouTuber und Comedian los war, kann sich direkt mehrere Folgen von Michi Buchingers Audio-Tagebuch gönnen. Darin plaudert der Comedian aus dem Nähkästchen und liefert Hot Takes zu aktuellen Themen, die ihn gerade beschäftigen. Mit einer Länge von etwa 20 Minuten lassen sich die Folgen außerdem ideal portionieren.

Paardiologie

Der Paar-Podcast von Charlotte Roche und ihrem Ehemann Martin Keß-Roche ist längst kein Geheimtipp mehr. In "Paardiologie" verarbeiten die beiden ihre mittlerweile langjährige Beziehung zueinander und geben intime Einblicke in das Eheleben. Die letzte Folge ist zwar schon ein Weilchen her, durch das zeitlose Thema bleiben sie aber immer irgendwie aktuell.

Drinnies

Der Podcast aus der Komfortzone! In "Drinnies" berichten die beiden Autoren Giulia Becker und Chris Sommer über das Leben von introvertierten Personen und sprechen tausenden Hörern aus der Seele. Die beiden sind zwar ein Paar – ihre Beziehung ist im Podcast allerdings weniger Thema. Stattdessen lassen sie auch ihre Hörer zu Wort kommen und feiern jedes Monat den "Drinnie des Monats", wobei die lustigste Geschichte aus allen Einsendungen gekürt wird.