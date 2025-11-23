Verlobung oder Trennung: Frau stellt Freund Ultimatum bis Ende 2025

Idealerweise teilt man in einer Partnerschaft ähnliche Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft: Will man Kinder haben? Möchte man heiraten? Plant man, ein Haus zu bauen? Besonders beim Thema Verlobung zeigen mehrere Studien und Umfragen, dass traditionelle Vorstellungen weiterhin weit verbreitet sind. Eine US-amerikanische Studie etwa kommt zu dem Ergebnis, dass "überwältigend viele" der Ansicht sind, der Mann solle den Antrag machen.

Frau stellt Partner Ultimatum: Verlobung oder Trennung So denkt auch eine 27-jährige Reddit-Nutzerin, die seit rund zwei Jahren auf eine Verlobung hofft – bisher ohne Erfolg. Aus Frust und Verzweiflung hat sie ihrem Partner (28) ein Ultimatum gestellt: Entweder sie sind bis Ende 2025 verlobt oder es folgt die Trennung. Sie wendet sich in ihrem Posting mit einer abschießenden Frage an die Community: "Wäre ich die Böse, wenn ich mich von ihm trenne, falls er bis Ende des Jahres keinen Antrag macht?"

Paar seit sechs Jahren zusammen Die Userin berichtet, dass sie und ihr Partner seit etwa fünf bis sechs Jahren ein Paar sind. Seit zwei Jahren wohnen sie auch zusammen und haben immer wieder darüber gesprochen, sich zu verloben und irgendwann zu heiraten. "Anfang dieses Jahres habe ich gesagt, dass ich bis Ende des Jahres verlobt sein möchte – oder dass wir uns trennen. Ich hatte das Gefühl, sehr deutlich gemacht zu haben, dass ich es ernst meine, und er schien das auch zu verstehen. Er hat es sogar als Ziel für dieses Jahr aufgeschrieben. Er hat mit einigen seiner verheirateten Freunde darüber gesprochen, wie man Ringe kauft", schildert die 27-Jährige.

Nur noch bis Ende 2025 Zeit für Antrag Die Frau betont, dass sie ihrem Partner bereits mehrfach Ringe gezeigt zu haben, die ihr gefallen würden, doch entweder seien sie "zu billig" oder "viel zu teuer". Gleichzeitig machte sie deutlich, dass sie keinen Ring im "Wert von mehreren tausend Dollar" erwarte und ihr Partner gut verdiene. Das Ultimatum lastet offenbar stark auf ihr: "Je näher wir dem Jahresende kommen, desto trauriger und frustrierter werde ich, weil ich nicht glaube, dass er mir einen Antrag machen wird – und das wäre dann das Ende für uns." Die 27-Jährige fühle sich dadurch bestätigt, dass sie in der Beziehung nicht mehr Priorität habe.

Beziehung zum Scheitern verurteilt? Viele Reddit-Nutzer sind überzeugt, dass die Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. Ein Kommentar lautet: "Er will dich nicht heiraten. [...] Er bemüht sich nicht mal, Liebling." Ein anderer schreibt: "Wenn er sich nach sechs Jahren nicht festlegen kann, hat er deine Frage schon ohne Worte beantwortet." Andere User hingegen zeigen sich zuversichtlicher und versuchen, die 27-Jährige zu beruhigen: "Ich würde sagen, warte bis zum Ende des Jahres. Es ist gut möglich, dass er den Ring schon gekauft hat und vielleicht um die Feiertage herum einen Antrag macht."