6 Jahre Forschung: Dieses Parfüm riecht nach Babyköpfchen

Babys verströmen einen ganz besonderen pudrig-warmen Duft – vor allem im Bereich von Kopfhaut, Hals und Nacken. Diesen wohlig-vertrauten Geruch will das japanische Start-up Scent Fest nach intensiver Forschungsarbeit eingefangen haben. Mit "Poupon pure" hat das Unternehmen ein Parfüm entwickelt, welches genau diesen typischen Babyduft nachahmt und laut Hersteller-Website als eine Art "Duft-Schutzraum" dienen soll. In Japan ist das Duftwässerchen offenbar so beliebt, dass es derzeit ausverkauft ist.

Babyduft hat ganz bestimmte Wirkung Der Duft von Babys hat eine fast magische Wirkung: Beim Riechen werden "Glückshormone" wie Dopamin und Oxytocin freigesetzt, gleichzeitig stärkt es die Bindung zwischen Eltern und Kind. Studien bestätigen, dass der Geruch von Babys eine bestimmte Gehirnregion aktiviert, welche mit Belohnung verbunden ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © scentfest (Instagram) So sieht das Parfum "Poupon pure" der japanischen Marke Scent Fest aus. Es soll den wohlig-warmen Geruch eines Babyköpfchens imitieren.

Wonach riecht das Baby-Parfüm? Forscher der Universität Kobe haben zusammen mit Ärzten und Müttern des Hamamatsu University Hospitals in Japan in den letzten sechs Jahren an einem Parfum gearbeitet, welches die Duftstoffe von Neugeborenen nachbildet und ähnlich positiv auf das Belohnungszentrum im Gehirn reagiert. Dabei wurden 37 Geruchskomponenten identifiziert, berichtet Tokyo Weekender. Laut der Homepage des Herstellers beschreiben Tester den Duft "Poupon pure" (übersetzt: "Baby pur") als "sicher", "sanft", "angenehm" sowie "erfrischend nach Zitrusfrüchten".

In Japan, den USA, Großbritannien sowie der EU wurde die Duftkomposition bereits patentiert. Die genaue Zusammenstellung bleibt zwar Betriebsgeheimnis, man darf aber davon ausgehen, dass der Duft pudrig

frisch

milchig

blumig

zitrisch riecht.

Mamiko Ozaki, Geschäftsführerin der Marke Scent Fest, erklärte gegenüber der japanischen Zeitung Mainichi ihre Beweggründe: "Aus meiner eigenen Erfahrung als Elternteil weiß ich, dass Neugeborene oft weinen, was für Eltern frustrierend sein kann, aber gleichzeitig verströmen sie einen angenehmen Duft, als wollten sie sagen: 'Sei sanft zu mir', was es uns meiner Meinung nach ermöglicht, uns um sie zu kümmern."