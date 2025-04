Paul Grohmann, so der bürgerliche Name des Wiener Influencers, wirkt sichtlich aufgebracht, wird in dem übermäßig langen, fast 10 Minuten dauernden Video, mehrmals laut und greift sich an den Kopf. Schuld an seinem emotionalen Ausbruch ist ein anderer Wiener Influencer.

"Es geht um diesen Kollegen, der primär Minderjährige als Follower hat, wovon jeder - auch er - weiß, dass er nur minderjährige Follower hat", erzählt Grohmann in seinem Beitrag und blendet das Video eines Mannes ein, der auf einem Bett liegt und sich in den Schritt greift.

Die Chats in dieser Gruppe sollen laut Sonnenschein Catering sexuelle Fantasien des Influencers enthalten, darunter Aussagen über Mädchen, die "groß genug seien" für ihn, sowie Fotos und Videos, in denen junge Frauen nach ihrem Aussehen bewertet würden. Zudem äußere er in der Gruppe mit beinahe 600 Mitgliedern auf vulgäre Art und Weise seine sexuellen Bedürfnisse und suche nach Leuten, die u.a. Interesse am Sex hätten. In einer Umfrage soll der großgewachsene Mann seine Community sogar gefragt haben, ob er ein Masturbationsvideo posten solle - und dies anschließend tatsächlich getan haben.

"Das Ärgste" sei aus Grohmanns Sicht aber die Tatsache, dass Nutzerinnen und Nutzer direkt über den Instagram-Account von "2metermodel Mr Lova Lova“ in eine Telegram-Gruppe gelangen können. Man müsse zwar beim Beitritt in diese Gruppe bestätigen, volljährig zu sein, doch das sei eine Formalität. Eine echte Kontrolle gebe es nicht.

Schulen haben den Mann als jemanden mit Vorbildfunktion eingeladen

Was Grohmann aber am meisten dazu bewegt habe, einen Appell an die Öffentlichkeit, in erster Linie an die zuständigen Behörden zu senden, ist die Tatsache, dass der Mann in Schulen eingeladen worden ist, "um dort zu unterrichten. Er wurde von Lehrern, Direktoren genehmigt und auf Minderjährige losgelassen", so der wütende Vorwurf von Grohmann, der 380.000 Follower auf Instagram hat.

Der Mann sei mit einer Vorbildfunktion den Kindern präsentiert worden. "Wie kann es sein, dass jemand mit solchem Online-Verhalten Zugang zu Kindern in Bildungseinrichtungen erhält?“, fragt sich Sonnenschein Catering und weist darauf hin, dass die Vorwürfe und Hinweise auf problematisches Verhalten seines Social-Media-Kollegen bereits seit Längerem kursieren.

Andere, weniger bekannte Influencer-Kollegen hätten Beweise darüber gesammelt und sie in ihren Kanälen präsentiert. Es habe jedoch keine offizielle Stelle eingeschritten und etwas dagegen getan. Daher ruft Grohmann zum Handeln auf: "Ich tue, was in meiner Macht steht. Aber ich bin kein Ermittler, keine Behörde. Ich brauche Unterstützung - wir alle müssen Kinder schützen.“