In der Nacht auf Montag fand in Los Angeles die 98. Oscarverleihung statt. Was so pompös und hochkarätig inszeniert wird, endet nur wenige Stunden nach dem Blitzlichtgewitter abrupt: Der ikonische rote Teppich, über den die Crème de la Crème Hollywoods schreitet, wird nach dem Spektakel offenbar in kleinere Teile zerschnitten und im Müll entsorgt. Eine TikTokerin machte sich das zunutze und sicherte sich ein Stück des legendären Teppichs. Dieser liegt nun in ihrem Wohnzimmer.

TikTokerin holt roten Teppich aus Müllcontainer "Teppiche sind teuer, also bin ich einfach am Tag nach den Oscars hingegangen und sie haben mir erlaubt, im Müllcontainer nachzusehen, damit ich mir etwas vom roten Teppich mit nach Hause nehmen konnte", erzählt die US-Amerikanerin Paige Thalia in einem TikTok-Video. Zunächst zeigt sie sich enttäuscht: Das Gelände rund um die Preisverleihung war gegen 8:30 Uhr bereits weiträumig mit Bauzäunen abgesperrt und der Teppich längst entfernt. "Ich hätte schon um 5 Uhr kommen sollen", so die TikTok-Userin.

TikTok-Video hat über 4 Millionen Views Doch dann erspäht sie mehrere große Container, aus denen Rollen mit rotem Stoff ragen. Obwohl der Bereich bewacht wird, erlaubt ihr ein Sicherheitsmitarbeiter, hineinzusteigen und sich ein Stück Teppich mitzunehmen. Gesagt, getan: Mit einer Rolle unter dem Arm macht sie sich auf den Heimweg. Mit dieser außergewöhnlichen Aktion ging die TikTokerin viral: Ihr Video wurde bereits mehr als 4,5 Millionen Mal aufgerufen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Paige Thalia (TikTok) TikTokerin Paige Thalia sicherte sich ein Stück vom ikonischen roten Teppich.

Roter Teppich liegt nun im Wohnzimmer von TikTokerin In ihrer Wohnung angekommen, begutachtet Paige erst mal ihre Ausbeute. Der Teppich benötigte einen Zuschnitt, woraufhin sie sich für abgerundete Formen entschied und ihn schließlich im Wohnzimmer platzierte. Eine TikTok-Nutzerin riet ihr, den Teppich unbedingt mit einem Reinigungsmittel zu behandeln, schließlich seien über ihn etliche Personen mit Straßenschuhen spaziert. Paige scheint das allerdings weniger zu stören: Sie saugte den Teppich lediglich gründlich ab. In den vergangenen Tagen haben bereits mehrere US-Fernsehteams an ihrer Türe geklopft, um über das Stück Hollywood-Geschichte in ihrer Wohnung zu berichten.