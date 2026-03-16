Oscars 2026: "One Battle After Another" triumphiert vor "Blood & Sinners"

Der Gewinner der 98. Oscarpreisverleihung heißt „One Battle After Another“ von Regisseur Paul Thomas Anderson. Der politische Thriller, der in einem amerikanischen Polizeistaat spielt, erhielt sechs Oscars, darunter einen für besten Film und einen für besten Regisseur. Einen weiteren Oscar bekam Anderson für bestes adaptiertes Drehbuch. In seiner Dankesrede entschuldigte sich der vierfache Vater bei seinen Kindern für das Schlamassel, das in der Welt herrsche: Er hoffe, dass die nächste Generation für „Vernunft und Anstand“ sorgen würde.

Vier Oscars für "Blood & Sinners" Dicht hinter „One Battle After Another“ schloss der Vampir-Horrorthriller von Ryan Coogler mit insgesamt vier Gewinnen für „Blood & Sinners“ auf. Einer der Oscars ging an Hauptdarsteller Michael B. Jordan für seine Doppelrolle als Zwillingspaar; damit schlug er Timothée Chalamet als hyperaktiven Tischtennisspieler „Marty Supreme“ aus dem Feld. Chalamet ging das zweite Mal in Folge – nach einer Nominierung für sein Spiel als Bob Dylan in „A Complete Unknown“ im letzten Jahr – erneut leer aus. Überhaupt erhielt „Marty Supreme“ von Josh Safdie keine einzige Auszeichnung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Carlos Barria Vier Oscar für Ryan Cooglers "Blood & Sinners".

Jessie Buckley gewann, wie erwartet, einen Oscar für beste Schauspielerin in dem Drama „Hamnet“ von Chloe Zhao, in dem sie die Ehefrau von William Shakespeare und eine trauernde Mutter spielt. Begeistert von ihrem Gewinn, widmete die Irin den Preis „dem wunderbaren Chaos, das in den Herzen einer Mutter herrscht“. Der Oscar für besten Nebendarsteller ging an Sean Penn für seine Rolle als rassistischer Cop in „One Battle After Another“. Allerdings war der Schauspieler nicht bei der Gala erschienen, was den Oscar-Presenter Kieran Culkin zu der Bemerkung veranlasste: „Er konnte oder wollte nicht kommen.“ Im Netz wurde wild darüber spekuliert, dass Penn, ein passionierter Raucher, aufgrund des strengen Rauchverbots im Dolby Theater auf seinen persönlichen Auftritt verzichtete. Vielleicht hatte er aber auch einfach etwas Besseres zu tun.

Der Oscar für beste Kamera ging erstmals seit Bestehen des Preises an eine Frau. Autumn Durald Arkapaw gewann die Statuette für „Sinners“, bat alle Frauen im Auditorium aufzustehen und bedankte sich bei ihnen mit den Worten: „Ohne euch wäre ich nicht hier.“ Erstmals wurde auch in der Kategorie bestes Casting ein Oscar vergeben und landete überraschenderweise bei Cassandra Kulukuunis für die Besetzung von „One Battle After Another“. Der Oscar für besten internationalen Film ging an „Sentimental Value“ von Joachim Trier. Auch dessen Hauptdarsteller Stellan Skarsgard und Renate Reinsve waren nominiert, gingen aber leer aus.

98. Oscars: Die Siegerliste des Abends Bester Film: "One Battle After Another"

Beste Regie: Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

Beste Hauptdarstellerin: Jessie Buckley ("Hamnet")

Bester Hauptdarsteller: Michael B. Jordan ("Sinners")

Beste Nebendarstellerin: Amy Madigan ("Weapons")

Bester Nebendarsteller: Sean Penn ("One Battle After Another")

Bester internationaler Film: "Sentimental Value"

Bestes Originaldrehbuch: Ryan Coogler ("Blood & Sinners")

Bestes adaptiertes Drehbuch: Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

Bestes Casting: "One Battle After Another"

Beste Kamera: Autumn Durald Arkapaw für "Sinners"

Bestes Produktionsdesign: "Frankenstein"

Bester Schnitt: "One Battle After Another"

Bestes Kostümdesign: "Frankenstein"

Bestes Make-up und Haare: "Frankenstein"

Beste Musik: Ludwig Göransson für "Sinners"

Bester Song: "Golden" ("KPop Demon Hunters")

Bester Sound: "F1"

Bester Animationsfilm: "KPop Demon Hunters"

Beste visuellen Effekte: "Avatar: Fire and Ash"

Bester Dokumentarfilm: "Mr. Nobody against Putin"

Bester Dokumentarkurzfilm: "All the Empty Rooms"

Bester animierter Kurzfilm: "The Girl Who Cried Pearls"

Bester Kurzfilm: "The Singers" und "Two People Exchanging Saliva"

Wenn auch keine Hauptpreise, aber doch drei Oscars für bestes Szenenbild, beste Make-up und bestes Kostümdesign gingen an Guillermo del Toros „Frankenstein“, bei dem auch österreichische Schauspieler wie Christoph Waltz und Felix Kammerer (letzterer war während der Preisverleihung des öfteren zu sehen) beteiligt waren. Politische Statements Einige der Gäste nutzten ihre Auftritte für politische Statements. Bevor der spanische Schauspieler Javier Bardem den Oscar für den besten internationalen Film verlas, sagte er: „Nein zum Krieg und Free Palestine“ - und wurde mit Applaus belohnt. Der Comedian Jimmy Kimmel teilte Richtung Trump aus, ohne seinen Namen zu nennen. Zum einen verglich er die Meinungsfreiheit des Senders CBS, der versucht hatte, ihn letztes Jahr zu zensieren, mit Nordkorea. Zum anderen witzelte er über die Belanglosigkeit eines Dokumentarfilms wie „Melania“ und darüber, wie sauer „er sein würde, dass seine Frau nicht nominiert worden ist“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/VALERIE MACON Beste Schauspielerin: Jessie Buckley in "Hamnet“.