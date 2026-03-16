98th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood
Lifestyle

Best dressed bei den Oscars: Roter Teppich mit Überraschungen

Auf dem Red Carpet der Academy Awards wurde entschieden, welche Modemarken die großen Gewinner des Abends sind.

Christina Michlits

von Christina Michlits

16.03.26

Als Jodie Foster 1989 ihren Oscar für "Angeklagt" in einem eisblauen, knielangen Kleid entgegennahm, musste sie die schulterfreie Robe auf dem Weg zur Bühne zweimal zurechtzupfen. In Mailand hatte sich die Schauspielerin den nicht besonders gut sitzenden Entwurf spontan in einem Shop gekauft. Julia Roberts spazierte 1990 in einem heute legendären Hosenanzug von Giorgio Armani zu den Globes, den sie sich selbst gekauft hatte, und die Oscar-nominierte Winona Ryder war 1994 in einem weißen Fransenkleid aus einem Secondhand-Geschäft um 10 Dollar auf dem roten Teppich zu sehen.

Auftritte, die globale Aufmerksamkeit bringen

Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute sind die Oscars nicht nur der wichtigste Filmpreis der Welt – sondern auch eine der größten Marketingbühnen von Luxuslabels. Die bekanntesten Stars werden sogar bezahlt, um bestimmte Marken zu tragen. Zwischen 100.000 und 250.000 Dollar soll es laut Stylistin Jessica Paster dafür geben. Gut investiertes Geld für Dior und Co., wenn man weiß, dass der Werbewert mit einem einzigen Auftritt einen zweistelligen Millionenbereich erzeugen kann. Die Analyseplattform Launchmetrics errechnete, dass die Kleiderschau der Oscars im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Dollar Media Impact Value (MIV) hatte – eine Kennzahl, die die Werbewirkung von Medienberichten und Social-Media-Postings in Geld umrechnet.

Demnach dürften die großen Gewinner dieses Jahr Chanel, Dior und Louis Vuitton sein. 

Best-dressed-Liste und etwas Langeweile

Ein Blick auf Kleider der Oscargäste 2026 - mit  Klassikern, die perfekt inszeniert waren aber ohne große Highlights. Auf dem Red Carpet gab es überraschend viele durchschnittliche Looks zu sehen.

Arrivals - 98th Academy Awards

Platz 1: Puristisch-perfekter Look von Renate Reinsve in Louis Vuitton.

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US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-PRESS ROOM-TROPHY

2 Erfrischende Farbkombination: Jessie Buckley war der große Star des Abends in ihrer Robe von Chanel.

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3 Sie kann Red Carpet: Nicole Kidman ebenfalls in Chanel

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4 Reduziert und dennoch raffiniert: Kirsten Dunst in Celine

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5 Weniger ist mehr: Weißes Seidenkleid mit hohem Beinschlitz von Armani Prive bei Gwyneth Paltrow

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6 Demi Moore zeigte sich in einer Federnkreation von Gucci.

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Ceremony - 98th Academy Awards

7 Perfekte Farbe für Zendaya in Louis Vuitton.

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8 Ejae zeigte sich im Golddress von Dior.

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9 Ebenfalls in Armani Prive: Kate Hudson in einer perfekt sitzenden Couture-Robe mit Schößchen.

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10 Überraschung des Abends: Rose Byrne zeigte sich in den letzten Monaten ausschließlich in Chanel, präsentierte auf dem roten Teppich dann aber einen Dior Entwurf.

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11 Cool: Inga Ibsdotter Lilleaas trägt Loewe.

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12 Emma Stone wie immer toll, wie immer in Louis Vuitton.

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13 Elle Fanning: Märchenrobe von Givenchy aus Hand der neuen Designerin Sarah Burton. Schmuck von Cartier.

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14 Teyana Taylor im fransigen Look von Chanel.

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15 Zartgelber Glamour-Look von Molly Sims.

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Mckenna Grace in Vera Wang.

 

 
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Misty Copeland trug David Koma

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Vicky Krieps in Bottega Veneta

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Kathy Bates in eisblauer Robe, die mit ihrer Haarfarbe harmoniert.

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So unterschiedlich kann Chanel aussehen: Gracie Abrams im Zweiteiler.

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Prada stattete mit Felicity Jones nur eine Stargast aus - leider kein Highlight.

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Mickey Madison in Dior.

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Arrivals - 98th Academy Awards

Retro-Look von Anne Hathaway, der durch die großen Motive und den Accessoires überladen wirkt.

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Üppiges Outfit auch bei Heidi Klum - von Chrome Hearts.

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Braut-Look: Priyanka Chopra 

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Audrey Nuna opulent in Thom Browne.

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Sehr fetzig: Mia Goth in Dior

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Auli'i Cravalho in Antonio Marras.

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Chase Infiniti in Louis Vuitton.

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Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

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