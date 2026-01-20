Nicht mehr lange, dann erscheint die neueste Unicode-Version 18.0 . Die jährliche Erweiterung des Zeichensatzes erfolgt meist im dritten Quartal , typischerweise im September. Die Arbeiten an der kommenden Veröffentlichung laufen bereits auf Hochtouren und ein Emoji sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken: das Essiggurkerl .

Das Unicode Konsortium hat insgesamt 19 Emoji-Vorschläge präsentiert, welche voraussichtlich im Herbst 2026 auf Smartphones und Tablets verfügbar sein werden und in Chats und sozialen Medien genutzt werden können. Neben neuen Varianten mit unterschiedlichen Hautfarb-Modifikatoren umfasst die Auswahl auch neun völlig neue Emoji-Konzepte. Dazu zählen folgende Entwürfe:

Essiggurkerl-Emoji sorgt für Gesprächsstoff

Die meiste Aufmerksamkeit erregt derzeit mit Abstand die Gewürzgurke beziehungsweise das grüne Essiggurkerl "🥒". Bislang wurde vor allem dem Melanzani-Emoji "🍆" eine zweideutige, sexuelle Bedeutung zugeschrieben, da es häufig als Anspielung aus das männliche Geschlechtsteil genutzt wird.

So manchen Kommentaren auf X (vormals Twitter) zufolge, könnte nun auch das Essiggurkerl-Emoji einen ähnlich doppeldeutige Konnotation entwickeln. Diese Möglichkeit sowie die unterschiedlichen Größenverhältnisse im Vergleich zur Melanzani sorgen bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff: