Neue Emojis 2026: Warum das Essiggurkerl für Furore sorgt
Nicht mehr lange, dann erscheint die neueste Unicode-Version 18.0. Die jährliche Erweiterung des Zeichensatzes erfolgt meist im dritten Quartal, typischerweise im September. Die Arbeiten an der kommenden Veröffentlichung laufen bereits auf Hochtouren und ein Emoji sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff in den sozialen Netzwerken: das Essiggurkerl.
Diese neuen Emojis kommen im Herbst 2026
Das Unicode Konsortium hat insgesamt 19 Emoji-Vorschläge präsentiert, welche voraussichtlich im Herbst 2026 auf Smartphones und Tablets verfügbar sein werden und in Chats und sozialen Medien genutzt werden können. Neben neuen Varianten mit unterschiedlichen Hautfarb-Modifikatoren umfasst die Auswahl auch neun völlig neue Emoji-Konzepte. Dazu zählen folgende Entwürfe:
- Smiley mit zusammengekniffenen Augen
- Daumen, der nach links oder rechts zeigt
- Monarchfalter (Schmetterling)
- Essiggurke
- Leuchtturm
- Meteor
- Radiergummi
- Kescher
Essiggurkerl-Emoji sorgt für Gesprächsstoff
Die meiste Aufmerksamkeit erregt derzeit mit Abstand die Gewürzgurke beziehungsweise das grüne Essiggurkerl "🥒". Bislang wurde vor allem dem Melanzani-Emoji "🍆" eine zweideutige, sexuelle Bedeutung zugeschrieben, da es häufig als Anspielung aus das männliche Geschlechtsteil genutzt wird.
So manchen Kommentaren auf X (vormals Twitter) zufolge, könnte nun auch das Essiggurkerl-Emoji einen ähnlich doppeldeutige Konnotation entwickeln. Diese Möglichkeit sowie die unterschiedlichen Größenverhältnisse im Vergleich zur Melanzani sorgen bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff:
- "Eggplant emoji is SHAKING" ("Das Melanzani-Emoji zittert schon")
- "I fear for the pickle emoji" ("Für das Essiggurken-Emoji schaut es schlecht aus")
- "Finally something to replace the eggplant" ("Endlich etwas, das die Melanzani ersetzen könnte.")
- "Pickle emoji gonna be huge" ("Das Essiggurken-Emoji wird eine große Sache werden")
Die finale Auswahl der neuen Emojis wird voraussichtlich im September 2026 getroffen. Anschließend entwickelt Apple wie gewohnt eine eigene Version der Emojis, die sich nur leicht von denen andere Anbieter wie Google unterscheidet. Deshalb wird es noch etwas dauern (wahrscheinlich bis Ende des Jahres), bis Apple-Nutzer die neuen Emojis tatsächlich verwenden können.
