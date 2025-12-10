Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Gegensatz zu Millennials und der Gen Z kann jeder fünfte Handy-Nutzer zwischen 40 und 49 Jahren mit digitalen Liebesbekundungen wie Emojis oder Memes nichts anfangen. Auch diejenigen zwischen 50 und 59 Jahren verzichten (29 Prozent). Bei den 60- bis 69-Jährigen sind es sogar 41 Prozent, wie eine neue Umfrage des Dating-App-Anbieters Parship zeigt. Eine Frage des Alters "Für die jüngeren Generationen ist das eine ganz natürliche Art, Intimität zu zeigen. Ältere Generationen, die mit direkterer Kommunikation aufgewachsen sind, fehlt einfach der Zugang zu dieser Bildsprache, weshalb sie sie als weniger menschlich und nahbar empfinden", kommentiert Svea Schultner, Love Coach und Mitglied im Parship-Experten-Team, die Ergebnisse der Umfrage.

Unter dem Strich nutzen 51 Prozent der Befragten Emojis, Smileys, Herzen oder Blumen, um die eigene Liebe digital auszudrücken - vor allem Frauen: 55 Prozent von ihnen verwenden diese Zeichen. Bei den Männern sind es 47 Prozent. Am beliebtesten sind Emojis im Alter zwischen 30 und 39 Jahren (57 Prozent). Bei der Generation 40 plus tun es 55 Prozent der 40- bis 49-Jährigen und 52 Prozent der 50- bis 59-Jährigen. Tägliche Status-Updates 42 Prozent verschicken regelmäßig Guten-Morgen- oder Gute-Nacht-Nachrichten und rund ein knappes Drittel teilt Updates oder fragt nach dem Tagesverlauf des Partners. Diese Fürsorge nimmt mit dem Alter ab: Während die Hälfte der Gen Z (49 Prozent) das Bedürfnis hat, den Partner regelmäßig auf dem Laufenden zu halten, melden sich bei den 40- bis 49-Jährigen nur noch knapp ein Drittel und bei den 50- bis 59-Jährigen etwa ein Fünftel (21 Prozent).