Die Generation Z nutzt (WhatsApp)-Emojis oft auf ironische oder gar sarkastische Weise und bevorzugt Emoticons, die mehrdeutig sind. Ganz im Gegensatz zur älteren Generation der Baby-Boomer, die heute etwa zwischen 59 und 79 Jahre alt sind. Laut dem Webvideoproduzenten, Autor und Schauspieler Jonas Ems (über 3,4 Mio. TikTok-Follower) gibt es einige Emojis, die typisch für diese Generation sein sollen.

Augenzwinkernd werden diese deshalb als "Boomer-Emojis" bezeichnet. Der 28-Jährige, der selbst zur Gen Z gehört, ist sich sicher: "Wenn du einen dieser fünf Emojis benutzt, dann ist es nicht böse gemeint, aber dann bist du ein alter Mann oder eine alte Frau."

Die 5 "Boomer-Emojis" des Jahres 2025 Platz 1: ☀️🌷🌻🌸😍😍👍(Emoji-Kombination)

Platz 2: 😉 (zwinkerndes Gesicht)

Platz 3: 🤣 (lachendes Gesicht mit Tränen vor Lachen)

Platz 4: 👍 (Daumen hoch)

Platz 5: 😘 (Kussgesicht mit Herz)

Emoji-Kombination mit Blumen "am schlimmsten" So einige werden wohl mit Platz 3 und 5 nicht gerechnet haben – schließlich handelt es sich dabei um durchaus beliebte Smileys. Am "schlimmsten" empfindet die junge Generation offenbar allerdings die Verwendung von mehreren Emojis in Kombination. Der Influencer Jonas Ems erklärt in einem TikTok-Video, das über 800.000 Aufrufe hat: "Es geht um diese magische Emoji-Kombination. Wer Emojis so wild kombiniert, mit mindestens drei Blumen drinnen, der ist cooked, im Sinne des Alters. [...] das ist a echt lieb gemeint, aber absolut über-Boomer."

"Fühle mich richtig alt" Ein User schreibt in der Kommentarspalte: "Jetzt fühle ich mich richtig alt ...", ein anderer kommentiert: "Bei Platz 5 direkt verloren 🤣."

Die Generationen im Überblick Generation Beta: 2025 – 2039

2025 – 2039 Generation Alpha: 2010 – 2024

2010 – 2024 Generation Z: 1995 – 2009

1995 – 2009 Millennials / Generation Y: 1980 – 1994

1980 – 1994 Generation X: 1965 – 1979

1965 – 1979 Baby-Boomer: 1950 – 1964

1950 – 1964 Silent Generation: 1928 – 1945