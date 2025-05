"Boomerwort des Jahres" 2025: Das ist der Gewinner

Penell rief seine Community auf, ihre Vorschläge für das Boomerwort in den Kommentarspalten auf Instagram und TikTok zu unterbreiten: "Was sind so alte Worte, die zwar heute nicht mehr so wirklich benutzt werden, aber eigentlich komplett hart gehen? So was wie Kokolores oder schnabulieren", so der 24-Jährige.

Abstimmung: So wird das Boomerwort des Jahres ermittelt

Die Vorschläge mit den meisten Likes schafften es schließlich in eine Online-Abstimmung, um das neue "Boomerwort des Jahres" zu ermitteln. Auf Instagram wurden über 9.000 Kommentare gesammelt, auf TikTok waren es mehr als 7.000. Nun gibt es einen Sieger.