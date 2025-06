Nacktfoto-Erpressungen bei Jungen nehmen zu: Täter nutzen oft KI

Besonders alarmierend: Täter setzen immer häufiger Künstliche Intelligenz ein, um realistisch wirkende Bilder zu erzeugen. Ein besonders brisanter Fall erschüttert derzeit die USA, aber auch in Österreich steigt die Opferzahl .

16-Jährige mit Fake-Bildern bedroht

Im US-amerikanischen Bundesstaat Kentucky wurde kürzlich ein Fall bekannt, bei dem ein 16-jähriger Jugendlicher von Unbekannten kontaktiert wurde, die ihm KI-generierte Nacktbilder zuschickten und eine Geldzahlung in Höhe von 3.000 US-Dollar forderten. Die Aufnahmen zeigten ihn in kompromittierenden Posen, obwohl derartige Fotos nach bisherigen Erkenntnissen nie existiert haben. Die internationale Sicherheitsbehörde FBI bestätigte daraufhin den Trend. "KI macht es ihnen leichter, glaubwürdige Erpressungsszenarien zu konstruieren", so die US-Behörde.