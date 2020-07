Immer mehr junge Männer finden keinen Job

"An den Altersrändern des Erwerbslebens gibt es die größten Probleme. Sowohl die Einstiegsphase als auch der Verbleib in Beschäftigung sind schwieriger geworden", fasst WIFO-Arbeitsmarktexperte Helmut Mahringer zusammen. Die hohe Quote bei den über 20-Jährigen erklärt sich auch dadurch, dass in dieser Altersgruppe die staatliche Ausbildungsgarantie (überbetriebliche Ersatz-Lehrstellen) nicht mehr wirkt. Wie wichtig diese ist, zeigt die deutliche Entspannung der Lage bei den 15- bis 19-Jährigen.