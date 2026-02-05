Früher waren es Wundertüten oder Glückspackerl, die Kinderaugen zum Leuchten brachten, heute sind es Mystery Boxen, die Jung und Alt begeistern. Meist hat man nur eine vage Vorstellung davon, was sich im Inneren der Paketen verbirgt. Der Warenwert soll dabei deutlich über dem Kaufpreis liegen. Doch stimmt das wirklich? Und lohnen sich die Überraschungsboxen von Media Markt, Müller, Mömax und Co.?

Die Arbeiterkammer Österreich hat acht solcher Boxen unter die Lupe genommen und eine davon ganz klar zum Testsieger gekürt.

Influencer packen Msytery Boxen vor der Kamera aus In den sozialen Medien sind die Boxen längst angekommen: Influencer packen vor der Kamera Überraschungspackerl verschiedenster Anbieter aus und bewerten deren Inhalt. Das lohnt sich allein schon wegen der Reichweite, denn aus Neugier bleiben viele User und Userinnen dran und sehen sich das Video bis zum Ende an.

Automaten mit Überraschungssackerl in Wien In Wien gibt es mittlerweile auch mehrere Automaten, an denen man Überraschungssackerl gezogen werden können. Darin steckt meist Retourware von Amazon oder Ebay.

AK Oberösterreich testete 8 Mystery Boxen Doch stimmt es tatsächlich, dass der Gesamtwert der enthaltenen Produkte höher sein soll als der bezahlte Kaufpreis? Ja, lautete das Ergebnis eines Tests der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich. Acht Boxen im Wert von sechs bis 50 Euro enthielten durchwegs Waren mit einem höheren Gesamtwert. Allerdings waren die Produkte nicht immer wirklich nützlich, berichtete die Interessenvertretung am Mittwoch.

Ergebnis: Wert der Produkte lag weit über Kaufpreis Die Konsumentenschützer kauften die Pakete im stationären Handel sowie online und nahmen deren Inhalt genauer unter die Lupe. Getestet wurden Boxen folgender Anbieter: Media Markt

Mömax

Müller

e-tec

shöpping

mmb Company

Kölle Zoo

Flying Tiger Bei sechs konnten die Preise der enthaltenen Waren online recherchiert werden, bei zwei wurden ähnliche Produkte im Geschäft verglichen. Der Wert des Inhalts zweier Boxen lag ein Vielfaches über dem Kaufpreis, bei anderen lag er weit darüber, bei einer Box nur leicht.

30 Kaffeebecher? Inhalt oft unbrauchbar Entscheidend sei letztlich, ob die Inhalte für die Käuferinnen und Käufer tatsächlich einen Nutzen haben. Bei der Mystery Box eines Möbelhauses um 50 Euro – mit einem angegebenen Wert von 123,40 Euro – laute die Antwort aus Sicht der Arbeiterkammer: eher nicht. Denn in dem Paket waren mehr als 30 Kaffeebecher – deutlich mehr, als ein durchschnittlicher Haushalt jemals benötigen würde.

"Solche Mystery-Boxen werden offenbar genutzt, um schwer verkäufliche Restposten abzusetzen", so die AK OÖ. So schlägt auch das erwartungsvolle Kribbeln beim Öffnen des Pakets rasch in Enttäuschung um. Immerhin war nur in einer der Boxen eine beschädigte Ware (eine Tasse).

Welche Überraschungsbox wurde Testsieger? Positiver fiel hingegen die Bewertung der "Galaxy Mystery Box" des Drogeriemarkts Müller aus. Um 29,99 Euro hielt sie, was sie versprach: Ausschließlich Star-Wars-Gadgets wie Schlüsselanhänger, Pins, Technik-Aufkleber, ein Bandana sowie hochwertige Notizbücher im Wert von 38,20 Euro. Für Fans der Filmreihe biete diese Box durchaus einen Mehrwert und echten Sammelspaß, folgerte die AK.

