Mediamarkt will mit neuem chinesischen Eigentümer kräftig wachsen

Die Mediamarkt-Konzernmutter Ceconomy will mit dem neuen chinesischen Eigentümer JD.com sein Online-Geschäft in Europa kräftig ausbauen und den Wachstumskurs beschleunigen. Profitieren will der deutsche Elektronikhändler vor allem vom Logistik- und Zustell-Knowhow der Chinesen, die in China jede Ware binnen 24 Stunden liefern könnten.

„Über die Partnerschaft haben wir Zugriff auf Technologien, auf weltweit führendes Einzelhandelswissen und auf Lieferketten, die weltweit ihresgleichen suchen“, betonte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner bei der Bilanz-Pressekonferenz am Mittwoch.

Die Übernahme durch JD.com soll nach Zustimmung der Kartellbehörden im ersten Halbjahr 2026 endgültig besiegelt werden. JD.com hat sich bereits eine Gesamtbeteiligung von 85,2 Prozent an den Düsseldorfern gesichert. "Die Partnerschaft wird uns noch stärker machen", betonte Deissner.

Gemeinsam mit den bestehenden Ceconomy-Filialen in elf Ländern will JD.com Mitbewerbern wie Amazon und Alibaba in Europa die Stirn bieten. Letztlich will der im Online-Handel groß gewordene Konzern Ceconomy von der Börse nehmen.