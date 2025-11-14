China plant Übernahme des Elektrofachhändlers Mediamarkt-Saturn

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei der Übernahme von Europas größtem und auch in Österreich tätigen Elektronikfachhändler Mediamarkt-Saturn ist der chinesische E-Commerce-Riese JD.com einen großen Schritt vorangekommen. Die Gesamtbeteiligung der Chinesen am Mediamarkt-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy liege inzwischen bei 70,9 Prozent, teilte Ceconomy nach dem Ende einer ersten Annahmefrist in Düsseldorf mit. Eine zweite Annahmefrist läuft nun bis Ende November - bis dahin dürfte der Anteil noch steigen. Bei dem Aktienpaket, das JD.com nun kontrolliert, ist ein Anteil von 25,4 Prozent von Convergenta eingerechnet. Das ist die Beteiligungsgesellschaft der Gründerfamilie Kellerhals - dieses Unternehmen bleibt beteiligt, hat den Chinesen aber vertraglich zugesichert, künftig mit JD.com zu stimmen. Daher wird dieses Aktienpaket als indirekte Beteiligung von JD.com gewertet.

Final entschieden ist die Übernahme allerdings noch nicht. Das deutsche Bundeskartellamt hat den Deal zwar bereits abgenickt, es fehlt aber noch das grüne Licht des deutschen Wirtschaftsministeriums und anderer Regierungen von EU-Staaten, welche die ausländischen Investitionen unter die Lupe nehmen. Außerdem prüft die EU-Kommission noch, ob JD.com von der chinesischen Regierung subventioniert wird und dadurch der Wettbewerb in Europa beeinträchtigt werden könnte. Abgeschlossen sein könnte die Übernahme Mitte 2026. Wie groß Ceconomy und JD.com sind Ceconomy hat im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 23,1 Mrd. Euro gemacht, ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte war das ein Plus von 5,7 Prozent. Zuletzt zogen die Geschäfte etwas an, im vierten Quartal lag das Umsatzplus den Angaben zufolge bei sieben Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Geschäftsjahr 2024/25 vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Mio. Euro.