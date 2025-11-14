Standort unter Druck: Was Firmen jetzt machen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Energie- und Rohstoffpreise, Bürokratie und die Teuerung machen heimischen Unternehmen zu schaffen. Die kämpfen gegen die Krise an und versuchen gegenzusteuern. 53 Prozent haben ihre Prozesse optimiert, 41 Prozent setzen auf Weiterbildung. 37 Prozent bauen auch Personal ab, heißt es im Infrastrukturreport 2025 der Initiative Future Business Austria, der am Freitag bei einem Symposium in der Wirtschaftskammer präsentiert wird.

Viele denken aber auch darüber nach, abzuwandern. Die Frage, ob der eigene Betrieb schon überlegt habe, komplett oder mit Teilen Österreich zu verlassen, beantworteten 61 Prozent der befragten heimischen Manager mit Ja. Im Vorjahr waren es im Vergleich dazu 56 Prozent.

KURIER Schwerpunkt Standort Österreich Wie steht Österreich als Wirtschaftsstandort wirklich da? Mit welchen Herausforderungen haben Firmen zu kämpfen und welche Lösungsvorschläge haben sie? In Interviews mit heimischen Unternehmerinnen und Unternehmern beleuchtet der KURIER die Lage. KURIER-Leser sind gefragt! Haben Sie Vorschläge, wie der Wirtschaftsstandort Österreich wieder zu alter Stärke zurückfinden kann? Dann mailen Sie an standortoesterreich@kurier.at. Wir sammeln die besten Ideen unserer Leser und Leserinnen und werden sie mit den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft erörtern.

"Nur weil Überlegungen angestellt werden, heißt das nicht, dass das auch gemacht wird", relativiert David Ungar-Klein, Studienmitautor und Gründer der überparteilichen Initiative. Er geht davon aus, dass sich die Abwanderungslust mit dem Anspringen der Konjunktur wieder deutlich verringern wird. Die Lage sei vor allem wegen geopolitischer Themen schwierig, sagt Ungar-Klein: "Es wird gerade vieles neu geordnet. Unternehmen haben keine Planungssicherheit." Infrastruktur entscheidend Als entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit wird vom Gros der befragten Manager (56 Prozent) die Infrastruktur genannt. Innovation und Forschung (55 Prozent) sowie gut ausgebildete Mitarbeiter (53 Prozent) folgen. Mit der Qualität und dem Ausbauzustand der heimischen Infrastruktur sind die Unternehmen weitgehend zufrieden. Besonders hoch ist die Zufriedenheit in den Bereichen Telekommunikation (93 Prozent) und Straße (90 Porzent). Auf den hinteren Rängen die Energie- und die Gesundheitsinfrastruktur mit denen 38 bzw. 35 Prozent der Manager heimischer Unternehmen wenig oder gar nicht zufrieden sind.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Franz Gruber Initiator von Future Business Austria: David Ungar-Klein.