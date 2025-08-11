YouTube-Star MrBeast arbeitet derzeit an einem kuriosen Projekt: einer echten Version der sogenannten Hunger Games, die durch den Kinohit "Tribute von Panem" große Bekanntheit erlangten. In der Spielfilm-Variante werden dabei reihenweise Menschen getötet. Was genau hat MrBeast geplant?

26 Teilnehmer, eine Insel, ein Preis In einem Interview mit dem Today Show verriet MrBeast seine Vision: 26 zufällig ausgewählte Personen sollen auf einer abgelegenen Insel antreten. Statt echter Waffen sollen aber beispielsweise Lasertag-Gewehre zum Einsatz kommen. Er versicherte, dass keine Menschen zu Schaden kommen. Der letzte "Überlebende" erhält als Gewinnprämie 1 Million US-Dollar. Bislang gebe es keinen fixen Zeitplan und genauen Rahmen – das Format könne als Großproduktion oder als animierte Adaption realisiert werden.

MrBeast liebt fiktive Welten im Realformat Der Youtuber hat bereits Erfahrung mit aufwendigen Nachstellungen: 2021 inszenierte er "Squid Game" im echten Leben mit 456 Teilnehmenden; der Gewinner nahm 456.000 US-Dollar mit nach Hause.

im echten Leben mit 456 Teilnehmenden; der Gewinner nahm 456.000 US-Dollar mit nach Hause. 2024 folgte die Amazon-Prime-Realityshow "Beast Games", mit über 1.000 Teilnehmenden und einem Preisgeld von 5 Millionen US-Dollar (später verdoppelt er auf 10 Millionen) – das größte Gewinnpotenzial in der Geschichte der Reality-TV-Shows.

Teilnehmer klagten über Verletzungsgefahr "Beast Games" wurde zwar zum bisher erfolgreichsten ungescripteten Format auf Prime Video, hatte aber auch ein juristisches Nachspiel: Mehrere Teilnehmende klagten über gefährliche Bedingungen, unzureichende Verpflegung, mangelnde medizinische Versorgung und unfaire Umstände. MrBeast und Amazon bestreiten diese Vorwürfe, bisher gibt es kein endgültiges Gerichtsurteil.